"Ви що, дурні, тупі?": У РФ істерять через перемогу бельгійки, а не росіянки на Євро з фігурного катання

У РФ образили суддів чемпіонату Європи з фігурного катання

Чемпіонка світу-1999 з фігурного катання Марія Бутирська розкритикувала суддів через перемогу бельгійки Луни Хендрікс на чемпіонаті Європи. Російські фігуристи не брали участь у турнірі через міжнародний бан, проте величезна кількість росіян виступала на змаганнях під прапором інших країн.

Відповідний коментар Бутирської наводить "СЕ". Марія вважає, що перемогу на турнірі мала здобути росіянка Анастасія Губанова, яка представляла Грузію. Росіянка образила суддів Євро, назвавши їх тупими та дурними.

"Мені не дуже сподобалося суддівство дівчаток. Настя Губанова повинна була зайняти перше місце в короткій програмі й, ймовірно, за сумою. Чим вона не сподобалася, чому такий великий відрив, я не можу сказати. Тобто можу — робили запас перед довільною програмою, і він у результаті спрацював.

Але коли людина півоберта не докручує на потрійному лутці й це видно неозброєним поглядом… І Хендрікс зараховують його як чистий стрибок. У мене виникають питання. Ви що, дурні, тупі? Чи сліпі? Ви ж судді, ви маєте адекватно розглядати всіх спортсменів", — заявила Бутирська.

Виступ Луни Хендрікс на Євро з фігурного катання

Виступ Анастасії Губанової на Євро з фігурного катання

Раніше повідомлялося, що російський фігурист Олександр Галлямов висміяв нібито низький рівень новоспечених чемпіонів Європи з фігурного катання в парі Лукрецію Беккарі та Маттео Гуарізе.

Нагадаємо, у РФ цинічно вкрали українську пісню, переспівавши її російською мовою для льодового шоу Тетяни Навки.