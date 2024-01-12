"Хтось читає анекдоти, а хтось виграє Євро": російського фігуриста-хама поставили на місце

Російський спортсмен образив колег і нарвався на критику у мережі

Російський фігурист Олександр Галлямов висміяв нібито низький рівень новоспечених чемпіонів Європи з фігурного катання в парі Лукрецію Беккарі та Маттео Гуарізе. Російські фігуристи не брали участь у турнірі через міжнародний бан.

Відповідний коментар Галлямова доступний на його телеграм-каналі. Російський фігурист порівняв з анекдотом бали чемпіонів Європи у парному катанні.

"Прочитав зранку анекдот, але нічого не зрозумів. 199,19. Що б це означало?" — написав Галлямов.

Напередодні італійська пара Беккарі/Гуарізе виграла чемпіонат Європи у Каунасі (Литва), набравши 199,19 бала. У грудні Галлямов у парі з Анастасією Мішиною виграв чемпіонат Росії. Вони здобули 244,85 бала. Таким чином Олександр висміяв рівень своїх закордонних колег.

У мережі відповіли на хамство росіянина. Один із користувачів зазначив: "Хтось читає анекдоти, а хтось виграє чемпіонат Європи".

Виступ пари Беккарі/Гуарізе на ЧЄ

Виступ пари Мішина/Галлямов на чемпіонаті РФ

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