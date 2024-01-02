"Так Бейонсе ще ніхто не ображав": у РФ порівняли льодові шоу Плющенка з концертами американки

Російські фігуристи замість виступів на міжнародній арені розважають глядачів на льодових шоу

Продюсерка Яна Рудковська розповіла про масштаби льодових шоу свого чоловіка, дворазового олімпійського чемпіона Євгена Плющенка, який підтримує президента РФ Володимира Путіна.

Відповідну заяву Рудковської наводить "СЕ". Яна вважає, що по залученню артистів її шоу можна порівняти з концертами американської суперзірки Бейонсе.

– Масштаби не можна порівнювати. У Тані (Тетяна Навка) дуже масштабно, але думаю, такі карети літаючі та водоспади, як у нас, поки що не робив ніхто. І все-таки наш каст – 120 артистів. Це дуже багато, повірте. Це рівень Бейонсе щодо залучення артистів до шоу.

– Бюджет у Навки більше?

– Думаю, у нас схожі бюджети. Але в нас дуже різні казки, і стилістика, і костюми. Все! – сказала Рудковська.

У мережі лише посміялися зі слів Рудковської. Користувачі масово жартують, що Бейонсе ще ніколи так не ображали, як це зробила Яна.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Плющенко не отримав президентського гранту на проведення льодових шоу. Раніше він заробляв на русофобії, регулярно одержуючи гроші з кремлівського фонду.