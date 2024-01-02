"Так Бейонсе еще никто не оскорблял": в РФ сравнили ледовые шоу Плющенко с концертами американки

Российские фигуристы вместо выступлений на международной арене развлекают зрителей на ледовых шоу

Продюсер Яна Рудковская, рассказала о масштабах ледовых шоу своего мужа, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который поддерживает президента РФ Владимира Путина.

Соответствующее заявление Рудковской приводит "СЭ". Яна считает, что задействованию артистов ее шоу сопоставимо с концертами американской суперзвезды Бейонсе.

– Масштабы нельзя сравнивать. У Тани (Татьяна Навка) очень масштабно, но думаю, такие кареты летающие и водопады, как у нас, пока не делал никто. И все-таки наш каст – 120 артистов. Это очень много, поверьте. Это уровень Бейонсе по задействованию артистов в шоу.

– Бюджет у Навки больше?

– Думаю, у нас сопоставимые бюджеты. Но у нас очень разные и сказки, и стилистика, и костюмы. Все! – сказала Рудковская.

В сети лишь посмеялись над словами Рудковской. Пользователи массово шутят, что Бейонсе еще никогда так не оскорбляли, как это сделала Яна.

Напомним, в конце 2023 года Плющенко не получил президентский грант на проведение ледовых шоу. Ранее он зарабатывал на русофобии, регулярно получая деньги из кремлевского фонда.