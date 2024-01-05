"Вболіваєш за них, а виростають політичні підстилки": відома фігуристка підтримала Путіна

Іменита спортсменка розчарувала частину шанувальників

Знаменита російська фігуристка, олімпійська чемпіонка Аліна Загітова підтримала рішення Володимира Путіна брати участь у виборах президента РФ.

Відповідну заяву спортсменки наводить mskagency.ru. Загітова зазначила, що глава Кремля завжди підтримував спорт і за нього він нібито дуже розвивається.

"Президент Володимир Володимирович завжди підтримував спорт, і тому зі свого боку я теж підтримую його. Я як спортсменка можу сказати, що спорт дуже розвивається, тому оцінюю його високо", — сказала Аліна.

У мережі розкритикували молоду фігуристку за ці слова. Користувачі вважають, що Загітова однією заявою знищила свою міжнародну кар’єру, але наблизилася до місця у Держдумі РФ. Один із користувачів нарікає: "Ось так вболіваєш за фігуристок, а з них виростають політичні підстилки". Крім того, в мережі зазначили, що за Путіна російський спорт досяг дна, адже росіяни практично не виступають на міжнародній арені.

Золотий виступ Загітової на Іграх-2018

Нагадаємо, українська фігуристка, олімпійська чемпіонка Ліллехаммера в одиночному катанні, Оксана Баюл побачила плагіат у вбранні російської олімпійської чемпіонки Пхенчхана Загітової.

Аліна стала далеко не першою фігуристкою, яка підтримала Путіна на виборах. Раніше висування Путіна підтримала триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання Ірина Родніна.