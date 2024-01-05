"Болеешь за них, а вырастают политические подстилки": известная фигуристка поддержала Путина

Именитая спортсменка разочаровала часть поклонников

Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах президента РФ.

Соответствующее заявление спортсменки приводит mskagency.ru. Загитова отметила, что глава Кремля всегда поддерживал спорт и при нем он якобы очень развивается.

"Президент Владимир Владимирович всегда поддерживал спорт, и поэтому со своей стороны я тоже поддерживаю его. Я как спортсменка могу сказать, что спорт очень развивается, поэтому оцениваю его высоко", – сказала Алина.

В сети раскритиковали молодую фигуристку, за эти слова. Пользователи считают, что Загитова одним заявлением угробила свою международную карьеру, но приблизилась к месту в Госдуме РФ. Один из пользователей посетовал: "Вот так болеешь за фигуристок, а из них вырастают политические подстилки". Кроме того, в сети отметили, что при Путине российский спорт достиг дна, ведь россияне практически не выступают на международной арене.

Золотое выступление Загитовой на Играх-2018

Напомним, украинская фигуристка, олимпийская чемпионка Лиллехаммера в одиночном катании, Оксана Баюл усмотрела плагиат в наряде российской олимпийской чемпионки Пхенчхана Загитовой.

Алина стала далеко не первой фигуристкой, поддержавшей Путина на выборах. Ранее выдвижение Путина поддержала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.