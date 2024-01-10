"Мерзотник": латвійський фігурист розлютив росіян

Спортсмен вважає, що росіянам поки що не місце у міжнародному спорті

Заслужений тренер СРСР Тетяна Тарасова образила латвійського фігуриста Дениса Васильєва, який назвав рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про допуск росіян до Ігор у Парижі поспішним.

Відповідний коментар Тарасової наводить "Матч ТВ". Тренерка назвала фігуриста "мерзотником".

"Він мерзотник, ми давно знали, яка він людина", — сказала Тарасова.

Зазначимо, Васильєв вважає, що росіянам варто повернутися у спорт лише після нормалізації політичної ситуації у світі. Крім того, фігурист назвав рішення МОК про допуск представників России до змагань у нейтральному статусі фарсом, адже всі й так знають, яку країну представляють дані спортсмени. Також Денис зробив випад у бік росіянки Каміли Валієвої, допінг-скандал з якої триває з Олімпіади-2022 в Пекіні.

Раніше Тарасова образила олімпійську чемпіонку-2018 (у команді) канадку Меган Дюамель, яка заявила про дивну поведінку російських колег. Напередодні у російському фігурному катанні заборонили виступати під німецький гурт Rammstein.