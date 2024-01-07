"Міс Всесвіт!" українська спортсменка блиснула формами у купальнику (фото)

Іменита спортсменка порадувала свою армію підписників гарячими знімками

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка минулого сезону взяла "срібло" на чемпіонаті світу-2023 у Будапешті (Угорщина) у потрійному стрибку, поділилася гарячими знімками з відпочинку.

Відповідні фото стрибунка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімках спортсменка-красуня позує у чорному купальнику з глибоким вирізом в області декольте та живота.

Марина коротко прокоментувала фотосесію: "Ця серія".

Марина Бех-Романчук знялася у гарячій фотосесії

У мережі знімки Бех-Романчук у купальнику зібрали десятки тисяч лайків та сотні коментарів. Користувачів захоплені фігурою української спортсменки. Дехто навіть назвав її Міс Всесвіт.

"Вогонь", "Красива", "Приголомшлива", — пишуть підписники.

Нагадаємо, що на початку минулого сезону Бех-Романчук ціною травми виграла медаль на етапі Світового легкоатлетичного туру категорії "Gold" у Франції.

До речі, у 2023 році відома українська легкоатлетка, чемпіонка світу-2023 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх потрапила на обкладинку журналу Elle.

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