У РФ назвали головного русофоба у світі спорту

Функціонер із 2015 року не допускає росіян на міжнародні змагання

Глава Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков назвав голову Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics) Себастьяна Коу найвідомішим русофобом.

Відповідну заяву Позднякова наводить "Р-Спорт". Річ у тому, що Коу після рішення Міжнародного Олімпійського комітету (МОК) про допуск росіян до Ігор у Парижі заявив, що російських легкоатлетів на Олімпіаді-2024 не буде.

"Себастьян Коу — найвідоміший русофоб у спортивному світі, тому іншої реакції від нього не слід очікувати", — заявив Поздняков.

Себастьян Коу — дворазовий олімпійський чемпіон у бігу на 1500 м. У 2015 році очолив World Athletics, після чого відразу викинув російських легкоатлетів з-поміж організації через допінговий скандал.

Раніше російська легкоатлетка-чемпіонка показала, як найкращих російських спортсменів годують тарганами у навчально-тренувальному центрі у підмосковному Новогірську.

Нагадаємо, відома українська легкоатлетка, чемпіонка світу-2023 у стрибках у висоту Ярослава Магучих потрапила на обкладинку журналу Elle.