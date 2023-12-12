В РФ назвали главного русофоба в мире спорта

Функционер с 2015 года не допускает россиян на международные соревнования

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу самым известным русофобом.

Соответствующее заявление Позднякова приводит "Р-Спорт". Дело в том, что Коу после решения Международного Олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на Игры в Париже заявил, что российских легкоатлетов на Олимпиаде-2024 не будет.

"Себастьян Коу – самый известный русофоб в спортивном мире, поэтому другой реакции от него не следовало ожидать", – заявил Поздняков.

Себастьян Коу — двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 м. В 2015 году возглавил World Athletics, после чего тут же выбросил российских легкоатлетов из числа организации из-за допингового скандала.

Ранее российская легкоатлетка-чемпионка показала, как лучших российских спортсменов кормят тараканами в учебно-тренировочном центре в подмосковном Новогорске.

Напомним, известная украинская легкоатлетка, чемпионка мира-2023 в прыжках в высоту Ярослава Магучих попала на обложку журнала Elle.