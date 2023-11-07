"Невероятная": Магучих вновь попала на обложку журнала (фото)
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Легкоатлетка в межсезонье стала моделью
Известная украинская легкоатлетка, чемпионка мира-2023 в прыжках в высоту, Ярослава Магучих продолжает сверкать на обложках разных журналов.
На этот раз спортсменка засветилась на обложке глянца Elle. Соответствующее фото украинская прыгунья в высоту разместила на своей странице в Instagram.
"Рада быть на обложке Elle. Это была очень творческая съемка с удивительными образами и неожиданными интерпретациями одежды. Команда Elle и ANSWEAR.ua вы в моем сердце! Хотите увидеть наш октябрьский бекстейдж?" — написала Ярослава под фото.
Добавим, что Магучих предстала перед фотокамерами в осеннем образе. Спортсменка надела кожаную юбку, рубашку, жакет, а также ботинки Челси. Добавим, что в новом номере Elle Ярослава расскажет о спортивных победах и не только.
В сети с восторгом восприняли появление звезды спорта на обложке глянца. Подписчики Ярославы засыпали легкоатлетку десятками комплиментов.
"Невероятная", "Прекрасная", "Рад видеть тебя везде", "Журнал сделал идеальный выбор", "Крутая обложка", "Ярослава летает", — пишут пользователи.
Ранее Магучих снялась в фотосессии для журнала Vogue, а ее фото без бюстгальтера оказалась на обложке глянца. К слову, спортсменка недавно обручилась, избранником чемпионки стал сын ее тренера.