"Неймовірна": Магучіх знову потрапила на обкладинку журналу (фото)

Легкоатлетка у міжсезоння стала моделлю

Відома українська легкоатлетка, чемпіонка світу-2023 у стрибках у висоту, Ярослава Магучіх продовжує сяяти на обкладинках різних журналів.

На цей раз спортсменка засвітилася на обкладинці глянцю Elle. Відповідне фото українська стрибунка у висоту розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Рада бути на обкладинці Elle. Це була дуже творча зйомка з дивовижними образами та несподіваними інтерпретаціями одягу. Команда Elle та ANSWEAR.ua ви в моєму серці! Хочете побачити наш жовтневий бекстейдж?" — написала Ярослава під фото.

Додамо, що Магучіх постала перед фотокамерами в осінньому образі. Спортсменка одягла шкіряну спідницю, сорочку, жакет, а також черевики Челсі. Додамо, що у новому номері Elle Ярослава розповість про спортивні перемоги й не лише.

Ярослава Магучіх засвітилася на обкладинці журналу Elle

У мережі із захопленням сприйняли появу зірки спорту на обкладинці глянцю. Підписники Ярослави засипали легкоатлетку десятками компліментів.

"Неймовірна", "Прекрасна", "Радий бачити тебе скрізь", "Журнал зробив ідеальний вибір", "Крута обкладинка", "Ярослава літає", — пишуть користувачі.

Раніше Магучіх знялася у фотосесії для журналу Vogue, а її фото без бюстгальтера опинилась на обкладинці глянцю. До речі, спортсменка нещодавно побралася, обранцем чемпіонки став син її тренерки.