"Мисс Вселенная!" украинская спортсменка блеснула формами в купальнике (фото)

Именитая спортсменка порадовала свою армию подписчиков жаркими снимками

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая в прошлом сезоне взяла "серебро" на чемпионате мира-2023 в Будапеште (Венгрия) в тройном прыжке, поделилась горячими снимкам с отдыха.

Соответствующие фото прыгунья опубликовала на своей странице в Instagram. На снимках спортсменка-красавица позирует в черном купальнике с глубоким вырезом в области декольте и живота.

Марина коротко прокомментировала фотосессию: "Эта серия".

Марина Бех-Романчук снялась в горячей фотосессии

В сети снимки Бех-Романчук в купальнике собрали десятки тысяч лайков и сотни комментариев. Пользователи восхищены фигурой украинской спортсменки. Некоторые даже назвали ее Мисс Вселенная.

"Огонь", "Красивая", "Потрясающая", — пишут подписчики.

Напомним, в начале прошлого сезона Бех-Романчук ценой травмы выиграла медаль на этапе Мирового легкоатлетического тура категории "Gold" во Франции.

К слову в 2023 году известная украинская легкоатлетка, чемпионка мира-2023 в прыжках в высоту Ярослава Магучих попала на обложку журнала Elle.

Ранее сообщалось, что в РФ назвали главного русофоба в мире спорта. Им оказался глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу.