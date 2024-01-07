"Мисс Вселенная!" украинская спортсменка блеснула формами в купальнике (фото)
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Именитая спортсменка порадовала свою армию подписчиков жаркими снимками
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая в прошлом сезоне взяла "серебро" на чемпионате мира-2023 в Будапеште (Венгрия) в тройном прыжке, поделилась горячими снимкам с отдыха.
Соответствующие фото прыгунья опубликовала на своей странице в Instagram. На снимках спортсменка-красавица позирует в черном купальнике с глубоким вырезом в области декольте и живота.
Марина коротко прокомментировала фотосессию: "Эта серия".
В сети снимки Бех-Романчук в купальнике собрали десятки тысяч лайков и сотни комментариев. Пользователи восхищены фигурой украинской спортсменки. Некоторые даже назвали ее Мисс Вселенная.
"Огонь", "Красивая", "Потрясающая", — пишут подписчики.
Напомним, в начале прошлого сезона Бех-Романчук ценой травмы выиграла медаль на этапе Мирового легкоатлетического тура категории "Gold" во Франции.
К слову в 2023 году известная украинская легкоатлетка, чемпионка мира-2023 в прыжках в высоту Ярослава Магучих попала на обложку журнала Elle.
Ранее сообщалось, что в РФ назвали главного русофоба в мире спорта. Им оказался глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу.