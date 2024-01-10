"Мерзавец": латвийский фигурист разозлил россиян

Спортсмен считает, что россиянам пока не место в международном спорте

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оскорбила латвийского фигуриста Дениса Васильева, который назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян на Игры в Париже поспешным.

Соответствующий комментарий Тарасовой приводит "Матч ТВ". Тренер назвала фигуриста "мерзавцем".

"Он мерзавец, мы давно знали, какой он человек", – сказала Тарасова.

Отметим, Васильев считает, что россиянам стоит вернуться в спорт только после нормализации политической ситуации в мире. Кроме того фигурист назвал решение МОК о допуске представителей РФ к соревнованиям в нейтральном статусе фарсом, ведь все и так знают, какую страну представляют данные спортсмены. Также Денис сделал выпад в сторону россиянки Камилы Валиевой, допинг-скандал с которой длится с Олимпиады в Пекине.

Ранее Тарасова оскорбила олимпийскую чемпионку-2018 (в команде) канадку Меган Дюамель, которая заявила о странном поведении российских коллег. Накануне в российском фигурном катании запретили выступать под песни немецкой группы Rammstein.