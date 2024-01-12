Фаворитка Путіна виступила під відому українську пісню: шоу поставив зрадник України (відео)

У РФ цинічно вкрали українську пісню, переспівавши її російською мовою

Тетяна Навка, дружина прессекретаря президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, вкрала для свого льодового шоу пісню "Тримай" відомої української виконавиці Христини Соловій.

Соловій на своїй сторінці в Instagram розповіла, що судитиметься з організаторами шоу, а також назвала ім’я людини, яка поставила це шоу. Як виявилось, організатором номера був український хореограф та режисер, зрадник України Василь Козар.

"Стало відомо, що режисером льодового шоу, для якого вкрали українські пісні, ось цей колишній українець", — повідомила Соловій, прикріпивши посилання на профіль Козара.

Зазначимо, пісня "Тримай" пролунала на льодовому шоу "Вечори на хуторі". Під композицію, на яку наклали російські слова, "в образі Одарки" виступила відома російська фігуристка Каміла Валієва.

Христина Соловій - "Тримай" (офіційне відео)

Нагадаємо, Валієва у складі збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) виграла "золото" у командному фігурному катанні на Олімпійських іграх у Пекіні. Однак медалі росіяни, як і інші призери Ігор, не отримали. Річ у тому, що фігуристка здала позитивний допінг-тест перед ОІ, про що стало відомо прямо під час Олімпіади.

Після Олімпіади Путін провів зустріч із російськими олімпійцями, на якій заявив, що хоче привітати 16-річну Валієву з днем народження у неформальній обстановці. Пізніше стало відомо, що глава Кремля подарував спортсменці шовкову хустку. Також Путін заявив про її невинність у допінг-скандалі. У США висловили невдоволення близькістю російського президента з фігуристкою, адже ця обставина впливає на розслідування щодо спортсменки.

Додамо, що у листопаді 2023 року депутат Держдуми РФ, триразова олімпійська чемпіонка (парне фігурне катання) Ірина Родніна фактично визнала поразку РФ у "справі Валієвої".