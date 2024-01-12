Фаворитка Путина выступила под известную украинскую песню: шоу поставил предатель Украины (видео)

В РФ цинично украли украинскую песню, перепев ее на русский язык

Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, украла для своего ледового шоу песню "Тримай" известной украинской исполнительницы Христины Соловий.

Соловий на своей странице в Instagram рассказала, что будет судиться с организаторами шоу, а также назвала имя человека, который поставил данное шоу. Как оказалось, организатором номера был украинский хореограф и режиссер, предатель Украины Василий Козар.

"Стало известно, что режиссером ледового шоу, для которого украли украинские песни, вот этот бывший украинец", — сообщила Соловий, прикрепив ссылку на профиль Козара.

Отметим, песня "Тримай" прозвучала на ледовом шоу "Вечера на хуторе". Под композицию, на которую наложили российские слова, "в образе Одарки" выступила известная российская фигуристка Камила Валиева.

Христина Соловий - "Тримай" (официальное видео)

Напомним, Валиева в составе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) выиграла "золото" в командном фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Однако медали россияне, как и другие призеры Игр, не получили. Дело в том, что фигуристка сдала положительный допинг-тест перед ОИ, о чем стало известно прямо во время Олимпиады.

После Олимпиады Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что глава Кремля подарил спортсменке шелковый платок. Также Путин заявил о ее невиновности в допинг-скандале. В США выразили недовольство близостью российского президента с фигуристкой, ведь данное обстоятельство влияет на расследование, касающееся спортсменки.

Добавим, что в ноябре 2023 года депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка (парное фигурное катание) Ирина Роднина фактически признала поражение РФ в "деле Валиевой".