"Кто-то читает анекдоты, а кто-то выигрывает Евро": российского фигуриста-хама поставили на место

Российский спортсмен оскорбил коллег и нарвался на критику в сети

Российский фигурист Александр Галлямов высмеял якобы низкий уровень новоиспеченных чемпионов Европы по фигурному катанию в паре Лукрецию Беккари и Маттео Гуаризе. Российские фигуристы не принимали участие в турнире из-за международного бана.

Соответствующий комментарий Галлямова доступен на его telegram-канале. Российский фигурист сравнил с анекдотом баллы чемпионов Европы в парном катании.

"Прочитал с утра анекдот, но ничего не понял. 199,19. Что бы это значило?" – написал Галлямов.

Накануне итальянская пара Беккари/Гуаризе выиграла чемпионат Европы в Каунасе (Литва), набрав 199,19 балла. В декабре Галлямов в паре с Анастасией Мишиной выиграл чемпионат России. Они получили 244,85 балла. Таким образом, Александр высмеял уровень своих зарубежных коллег.

В сети ответили на хамство россиянина. Один из пользователей отметил: "Кто-то читает анекдоты, а кто-то выигрывает чемпионат Европы".

Выступление пары Беккари/Гуаризе на ЧЕ

Выступление пары Мишина/Галлямов на чемпионате РФ

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