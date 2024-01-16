"Вы что, глупые, тупые?": В РФ истерят из-за победы бельгийки, а не россиянки на Евро по фигурному катанию

В РФ оскорбили судей чемпионата Европы по фигурному катанию

Чемпионка мира-1999 по фигурному катанию Мария Бутырская раскритиковала судей из-за победы бельгийки Луны Хендрикс на чемпионате Европы. Российские фигуристы не принимали участие в турнире из-за международного бана, однако огромное число россиян выступало на соревнованиях под флагом других стран.

Соответствующий комментарий Бутырской приводит "СЭ". Мария считает, что победу на турнире должна была получить россиянка Анастасия Губанова, которая представляла Грузию. Россиянка оскорбила судей Евро, назвав их тупыми и глупыми.

"Мне не очень понравилось судейство девочек. Настя Губанова должна была занять первое место в короткой программе и, вероятно, по сумме. Чем она не понравилась, почему такой большой отрыв, я не могу сказать. То есть могу — делали запас перед произвольной программой, и он в итоге сработал.

Но когда человек пол-оборота не докручивает на тройном лутце и это видно невооруженным взглядом… И Хендрикс засчитывают его как чистый прыжок. У меня появляются вопросики. Вы что, глупые, тупые? Или слепые? Вы же судьи, вы должны адекватно рассматривать всех спортсменов", — заявила Бутырская.

Выступление Луны Хендрикс на Евро по фигурному катанию

Выступление Анастасии Губановой на Евро по фигурному катанию

Ранее сообщалось, что российский фигурист Александр Галлямов высмеял якобы низкий уровень новоиспеченных чемпионов Европы по фигурному катанию в паре Лукрецию Беккари и Маттео Гуаризе.

Напомним, в РФ цинично украли украинскую песню, перепев ее на русский язык для ледового шоу Татьяны Навки.