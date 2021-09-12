Беларусь хочет создать собственный флот и построить морской порт
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Порт планируют построить на территории Ленинградской области РФ
Власти Беларуси, где началась активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад-2021", заявили о намерении приобрести или построить собственные грузовые корабли, чтобы снизить издержки за перевозку грузов.
Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Роман Головченко в эфире "Беларусь 1".
По его словам, Беларусь занимается анализом перспектив для приобретения или создания собственного грузового флота. Это нужно для того, чтобы минимизировать "издержки на фрахт", иными словами — плату за перевозку груза или аренду судна.
Кроме того, заявил Головченко, Беларусь хочет создать и собственный морской порт. Его хотят расположить в Ленинградской области России и над этим "работают очень серьезно".
Напомним, что сложившаяся в Беларуси обстановка на данный момент крайне непрогнозируемая. Социологи говорят, что в Беларуси "может произойти все что угодно в любое время" — от абсолютного поглощения РФ до демократического государства.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае 2021 года Украина запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Позже украинское правительство подготовило новую блокаду — ввело запрет на использование воздушного пространства.
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