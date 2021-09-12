Укр

Беларусь хочет создать собственный флот и построить морской порт

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Беларусь хочет создать грузовой флот. Иллюстративное изображение Новость обновлена 12 сентября 2021, 08:50
Беларусь хочет создать грузовой флот. Иллюстративное изображение

Порт планируют построить на территории Ленинградской области РФ

Власти Беларуси, где началась активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад-2021", заявили о намерении приобрести или построить собственные грузовые корабли, чтобы снизить издержки за перевозку грузов.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Роман Головченко в эфире "Беларусь 1".

По его словам, Беларусь занимается анализом перспектив для приобретения или создания собственного грузового флота. Это нужно для того, чтобы минимизировать "издержки на фрахт", иными словами — плату за перевозку груза или аренду судна.

Кроме того, заявил Головченко, Беларусь хочет создать и собственный морской порт. Его хотят расположить в Ленинградской области России и над этим "работают очень серьезно".

Напомним, что сложившаяся в Беларуси обстановка на данный момент крайне непрогнозируемая. Социологи говорят, что в Беларуси "может произойти все что угодно в любое время" — от абсолютного поглощения РФ до демократического государства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мае 2021 года Украина запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Позже украинское правительство подготовило новую блокаду — ввело запрет на использование воздушного пространства.

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