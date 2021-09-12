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Білорусь хоче створити власний флот і побудувати морський порт

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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Білорусь хоче створити вантажний флот. Ілюстративне зображення Новина оновлена 12 вересня 2021, 08:50
Білорусь хоче створити вантажний флот. Ілюстративне зображення

Порт планують побудувати на території Ленінградської області РФ

Влада Білорусі, де почалася активна фаза російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021", заявила про намір придбати чи побудувати власні вантажні кораблі, щоб знизити витрати на перевезення.

Відповідну заяву зробив прем’єр-міністр республіки Роман Головченко в ефірі "Білорусь 1".

За його словами, Білорусь займається аналізом перспектив для придбання або створення власного вантажного флоту. Це потрібно для того, щоб мінімізувати "витрати на фрахт", іншими словами — плату за перевезення вантажу або оренду судна.

Крім того, заявив Головченко, Білорусь хоче створити і власний морський порт. Його хочуть розташувати у Ленінградській області Росії і над цим "працюють дуже серйозно".

Нагадаємо, обстановка, що склалася в Білорусі, на даний момент вкрай непрогнозована. Соціологи кажуть, що у Білорусі "може статися все що завгодно у будь-який час" — від абсолютного поглинання РФ до демократичної держави.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у травні 2021 року Україна заборонила імпорт електроенергії з РФ і Білорусі. Пізніше український уряд підготував нову блокаду — ввів заборону на використання повітряного простору.

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