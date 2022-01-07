Укр

"Начало оккупации": по сети разлетелось видео с якобы обещаниями казахов бороться против ОДКБ

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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"Фронт освобождения Казахстана" Новость обновлена 07 января 2022, 18:42
"Фронт освобождения Казахстана"

Кто на самом деле стоит за созданием видео пока не понятно.

В Казахстане, где с 2 января проходят ожесточенные столкновения между протестующими и силовиками, далеко не все довольны введением иностранных войск. В частности по сети уже разлетелось видео от организации под названием "Фронт освобождения Казахстана", члены которой пообещали бороться с силами ОДКБ.

Видео было выложено в телеграм-канале Mash.

В своем заявлении неизвестные люди с автоматами и в форме заявили, что расценивают введение российских войск в страну, как начало оккупации их родины.

Они также обратились к военнослужащим Казахстана, заявив, что независимость их страны сейчас зависит от принятых ими решений.

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня об этой организации ничего не было слышно, а потому невозможно сказать, где были записаны эти кадры и кто ответственный за их создание. Также странным является то, что это видео пока разлетелось только по русскоязычном сегменте сети, что может косвенно указывать на попытки россиян оправдать свое военное присутствие в стране.

Как сообщалось ранее, в Казахстане после резкого роста цен на автомобильный газ вспыхнули масштабные протесты, которые позже переросли в ожесточенные столкновения с использованием боевого оружия.

На фоне этого президент страны Касым-Жомрат Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Некоторые страны-участницы уже начали переброску войск в Казахстан, в частности к таковым относятся Россия и Беларусь.

После этого Токаев призвал демонстрантов разойтись и выполнять требование властей, кроме того он сообщил, что военные уже получили приказ стрелять на поражение.

Теги:
#Россия #Казахстан #ОДКБ
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