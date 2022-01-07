"Початок окупації": через мережу розлетілося відео з нібито обіцянками казахів боротися проти ОДКБ

Хто насправді стоїть за створенням відео, поки що не зрозуміло.

У Казахстані, де з 2 січня відбуваються запеклі зіткнення між протестувальниками та силовиками, далеко не всі задоволені запровадженням іноземних військ. Зокрема, через мережу вже розлетілося відео від організації під назвою "Фронт звільнення Казахстану", члени якої пообіцяли боротися з силами ОДКБ.

Відео було викладено у телеграм-каналі Mash.

У своїй заяві невідомі люди з автоматами та у формі заявили, що розцінюють введення російських військ у країну як початок окупації їхньої батьківщини.

Вони також звернулися до військовослужбовців Казахстану, заявивши, що незалежність їхньої країни зараз залежить від прийнятих ними рішень.

Варто зазначити, що до сьогодні про цю організацію нічого не було чути, а тому неможливо сказати, де були записані ці кадри та хто відповідальний за їх створення. Також дивним є те, що це відео поки що розлетілося лише по російськомовному сегменті мережі, що може вказувати на спроби росіян виправдати свою військову присутність у країні.

Як повідомлялося раніше, у Казахстані після різкого зростання цін на автомобільний газ спалахнули масштабні протести, які пізніше переросли в запеклі зіткнення з використанням бойової зброї.

На тлі цього президент країни Касим-Жомрат Токаєв звернувся за допомогою до ОДКБ. Деякі країни-учасниці вже почали перекидання військ у Казахстан, зокрема до них відносяться Росія та Білорусь.

Після цього Токаєв закликав демонстрантів розійтися і виконувати вимогу влади, крім того, він повідомив, що військові вже отримали наказ стріляти на поразку.