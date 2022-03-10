путин готовит убийство лукашенко – у Кремля два варианта

путин планирует принести лукашенко в жертву

Российские власти, в том числе лично президент страны-агрессора владимир путин, рассматривают два варианта выхода из провальной для них военной кампании против Украины. Один из этих вариантов – "принесение в жертву" белорусского президента александра лукашенко.

Об этом "Телеграфу" рассказал на условиях анонимности полковник ФСБ рф, который выступает против войны с Украиной.

По словам собеседника издания, если в ближайшие дни на фронте не будет каких-либо значимых успехов, например, взятия крупного города Украины, Кремль попытается выйти из конфликта.

"Первый вариант – заморозить ситуацию на тех позициях, на которых она сейчас. То есть попробовать оставить за собой Херсон, Бердянск и другие захваченные территории, а также оставить войска недалеко от Киева, чтобы они постоянно кошмарили украинскую власть", — отметил он.

Такой вариант, по словам российского силовика, не очень надежен, так как Запад в этом случае не снимет с РФ никаких санкций, а украинская армия может в любой момент накопить силы и нанести ответный удар.

"Поэтому в Кремле рассматривают и другой вариант. В ближайшие дни путин заставляет лукашенко бросить в бой на украинском фронте белорусскую армию. Она оттягивает на себя часть внимания ВСУ, но в итоге, скорее всего, терпит поражение. А после этого происходит убийство лукашенко. Путин говорит Западу: смотрите, больше нет старейшего диктатора Европы, примите эту жертву и давайте возвращаться к нормальным отношениям. Или же обвиняет в убийстве украинцев и оправдывает этим то, что его войска остаются на украинской территории. Есть еще сценарии, но смерть лукашенко будет в них центральной", — рассказал фсбшник.

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По его словам, есть два варианта убийства – отравление или ликвидация лукашенко спецназом. Вероятность же самого убийства он оценил, как очень высокую.

"Я бы на месте лукашенко сейчас реже общался с президентом россии и задумался об усилении своей охраны", — говорит российский силовик.

По его словам, у лукашенко есть шанс спастись, если он сумеет быстро наладить контакт с Западом, отказавшись от ввода войск в Украину и вставляя при этом палки в колеса армии путина. "В таком случае кто-то из европейских лидеров может предоставить ему гарантии безопасности. В любом ином сценарии лукашенко обречен", — подчеркнул полковник ФСБ.

Стоит отметить, что ранее лукашенко имел контакт с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Несмотря на непризнание лукашенко президентом Беларуси, в официальной публикации о разговоре на сайте Елисейского Дворца его назвали именно "президентом", что может свидетельствовать о попытке Запада ослабить путина через лукашенко. Как известно, с разрешения лукашенко с территории Беларуси в Украину летят ракеты и авиация рф, а также колоннами заходит российская техника.