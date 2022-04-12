На границе еще двух бывших советских республик началась стрельба: работают минометы

Сообщается об одном раненом пограничнике.

На границе Кыргызстана и Таджикистана вновь случилась перестрелка между пограничниками, из-за чего один из военнослужащих получил ранение.

Об этом сообщает кыргызское издание 24.kg.

По его информации, стрельба произошла около 21:17 по местному времени (18:17 по Киеву), когда пограничники двух стран проводили переговоры.

В Погранслужбе КР отмечают, что перестрелка длилась около 30 минут, после которой таджикские военные начали стрелять из минометов по селе Достук.

Обстрел завершился лишь в 22:15 по местному времени (19:15 по Киеву) после чего стороны вновь начали переговоры.

Раненый пограничник находится в тяжелом состоянии, его готовят к операции.

"Обстановка на кыргызско-таджикском участке границы оценивается как напряженная", — говорится в сообщении.

Кыргызстан и Таджикистан имеют более 900 километров общей границы, однако около половины из них не демаркированы, а 30% составляют спорные участки.

Отдельные столкновения между пограничниками двух стран фиксировались в начале 2014 года. В апреле-мае 2021 года и вовсе случилась серьезная эскалация конфликта, которая привела к тому, что с киргизской стороны погибло 36 человек, а с таджикской — 19. Тогда стороны смогли договориться о прекращении огня и статусе-кво.

Как сообщалось ранее, в конце марта произошла эскалация напряжения в Карабахе, когда армянская сторона обвинила Азербайджан в занятии села Фаррух.

26 марта россия заявила, что азербайджанские войска вошли в зону ответственности их "миротворцев".

В тот же вечер Министерство обороны Азербайджана обратилось к россии с требованием вывести из территории Карабаха армянские подразделения, как это было предусмотрено положениями мирного соглашения от 10 ноября 2020 года.