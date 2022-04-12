На кордоні ще двох колишніх радянських республік розпочалася стрілянина: працюють міномети

Повідомляється про одного пораненого прикордонника.

На кордоні Киргизстану та Таджикистану знову сталася перестрілка між прикордонниками, через що один із військовослужбовців отримав поранення.

Про це повідомляє киргизьке видання 24.kg.

За його інформацією, стрілянина відбулася близько 21:17 за місцевим часом (18:17 за Києвом), коли прикордонники двох країн проводили переговори.

У Прикордонній службі КР зазначають, що стрілянина тривала близько 30 хвилин, після якої таджицькі військові почали стріляти з мінометів по селі Достук.

Обстріл завершився лише о 22:15 за місцевим часом (19:15 за Києвом), після чого сторони знову розпочали переговори.

Поранений прикордонник перебуває у тяжкому стані, його готують до операції.

"Обстановка на киргизько-таджицькій ділянці кордону оцінюється як напружена", — йдеться у повідомленні.

Киргизстан та Таджикистан мають понад 900 кілометрів загального кордону, проте близько половини з них не демарковані, а 30% становлять спірні ділянки.

Окремі сутички між прикордонниками двох країн фіксувалися на початку 2014 року. У квітні-травні 2021 року взагалі сталася серйозна ескалація конфлікту, яка призвела до того, що з киргизького боку загинуло 36 людей, а з таджицького — 19. Тоді сторони змогли домовитися про припинення вогню і статус-кво.

Як повідомлялося раніше, наприкінці березня відбулася ескалація напруги в Карабаху, коли вірменська сторона звинуватила Азербайджан у занятті села Фаррух.

26 березня росія заявила, що азербайджанські війська увійшли до зони відповідальності їхніх "миротворців".

Того ж вечора Міністерство оборони Азербайджану звернулося до Росії з вимогою вивести з території Карабаху вірменські підрозділи, як це було передбачено положеннями мирної угоди від 10 листопада 2020 року.