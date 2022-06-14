Укр

Возле границы с Украиной заметили эшелон техники без опознавательных знаков (карта)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Беларусь размещает технику недалеко от украинской границы Новость обновлена 14 июня 2022, 10:48
Беларусь размещает технику недалеко от украинской границы

У границы с Украиной замечен эшелон новых гаубиц

В белорусском Гомеле зафиксировали движение поезда с гаубицами без опознавательных знаков. Кроме того, на территории соседней Беларуси, которая начала снимать с хранения боевую технику, заметили военные машины из россии.

Как сообщают в Телеграмм-канале мониторинговой группы "Белорусские Гаюн", 11 июня в городе Гомель около 18 часов прошел эшелон, перевозивший не менее 10 гаубиц без опознавательных знаков. Поезд ехал в направлении железнодорожной станции Новобелицкая.

Кроме того, известно, что в темное время суток на следующий день, 12 июня, на железнодорожной станции "Гомель-парный" прошел поезд, перевозивший около 13 САУ камуфляжной окраски. Опознавательных знаков на этой технике также обнаружено не было. Кроме того, удалось зафиксировать движение двух крытых вагонов, двигавшихся в направлении российского Брянска. Эксперты отмечают, что это та самая боевая техника, которая была замечена ранее в Новобелицком районе Гомеля.

Беларусь у границы с Украиной разместила эшелон новых гаубиц
Беларусь у границы с Украиной разместила эшелон новых гаубиц

Также отмечается, что на территории Гомельской области видели военные грузовые автомобили с буквами "V", а также белорусские автомобили.

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При этом на авиабазе, расположенной в селе Мачулищи, что неподалеку от минска, был зафиксирован взлет вертолета ВС РБ Ми-8 и российского самолета Ту-134.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Беларуси создали новое оперативное командование вооруженных сил на украинском направлении. Кроме того, республика получила новое боевое оборудование от российской федерации.

Также напомним, что в Украине четко осознают вероятную безопасность со стороны Беларуси, поэтому следят за всеми ее действиями. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

Теги:
#Беларусь #Оружие #Война #Техника #гаубицы