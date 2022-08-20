Ждать ли вторжения с Беларуси ко Дню независимости? Военный эксперт оценил угрозу

В Беларуси россия держит ПВО, ракетные комплексы и летчиков

Военная угроза со стороны белорусской границы сохраняется уже почти полгода — вместе с россией страна проводит учения войск, предоставила оккупантам свою территорию для вторжения в феврале и нанесения ударов по Украине. Однако военный эксперт Олег Жданов считает, что угрозу представляют не белорусские, а российские военные на территории соседнего государства.

Об этом он рассказал в авторской программе. Оценивая угрозу наступления со стороны Беларуси в период с 23 по 26 августа он отметил, что там нет группировки, которая способна вторгнуться в Украину и выполнить задание, в частности на глубине в 150-200 км.

Жданов напомнил, что российская армия представлена в Беларуси ракетными войсками — подразделениями с "Искандерами", системами ПВО С-300/400, которые могут обстреливать наземные цели до 200 км. При этом в стране находятся летчики рф, которые могут использовать воздушное пространство страны, чтобы нанести удар. Ситуация отслеживается Украиной, утверждает Жданов.

Он отметил, что Беларусь отдает военные запасы россии, а в армии страны наблюдается отток контрактников из-за того, что люди не хотят воевать.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Беларусь и россия готовятся максимально испортить День Независимости Украины Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что россия готовит провокации в виде групповых ракетных ударов по всей Украине.

Как ранее писал "Телеграф", в мониторинговой группе "Беларусский Гаюн" опасаются, что по Украине будет нанесен массированный ракетный удар в ближайшие недели. При этом самопровозглашенный лидер александр лукашенко заявил, что нападать на Украину или "бомбить" нашу страну не собирается.