Вместо покойного Макея: лукашенко назначил нового главу МИД — что о нем известно

В Беларуси прошли кадровые изменения

После внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея на пост главы МИД был назначен Сергей Алейник. По данным из открытых источников, чиновник ранее представлял страну в различных международных организациях.

О том, что известно о новом министре иностранных дел Беларуси — информирует "Телеграф".

Сергей Алейник

Родился 28 января 1965 года. В 1986-м окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков со специальностью "немецкий и английский языки", а в 1992-м был принят на дипломатическую службу Республики. Свою карьеру Алейник начинал с должности третьего секретаря консульского отдела ведомства, а уже позже представлял страну на международной арене.

С 2002 по 2009 год — постоянный представитель Республики Беларусь при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь при Святом Престоле и при Суверенном Мальтийском Ордене по совместительству;

В 2009 году назначен замминистра МИД;

В 2013 году был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Великобритании и Северной Ирландии и в Ирландии по совместительству.

2020 год — замминистра МИД.

Как пишет "24 канал", кроме назначения нового министра иностранных дел в Беларуси произошло еще одно значимое кадровое изменение. Так, на пост командующего военно-воздушными силами и войсками ПВО диктатор лукашенко назначил Андрея Лукьяновича.

Издание отмечает: похоже, что лукашенко возлагает на Алейника и Лукьяновича очень большие надежды и приводит цитату диктатора: "Ну как не публично можно таких людей назначать в нашем государстве".

Напомним, что Макей скоропостижно скончался в возрасте 64 лет, а причины его смерти не называются. При этом информация о смерти лукашенковского министра обросла слухами. Вполне вероятно, что в этом деле не обошлось без "российского следа". Якобы таким образом диктатору Беларуси его сосед хотел сделать определённый намек.