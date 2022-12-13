Замість покійного Макея: лукашенко призначив нового главу МЗС — що про нього відомо

У Білорусі відбулися кадрові зміни

Після раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея на посаду глави МЗС було призначено Сергія Алейніка. За даними з відкритих джерел, чиновник раніше представляв країну в різних міжнародних організаціях.

Про те, що відомо про нового міністра закордонних справ Білорусі, інформує "Телеграф".

Сергій Алейнік

Народився 28 січня 1965 року. 1986-го закінчив Мінський державний педагогічний інститут іноземних мов зі спеціальністю "німецька та англійська мови", а 1992 був прийнятий на дипломатичну службу Республіки. Свою кар’єру Алейнік розпочинав із посади третього секретаря консульського відділу відомства, а вже пізніше представляв країну на міжнародній арені.

З 2002 по 2009 рік – постійний представник Республіки Білорусь при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Білорусь при Святому Престолі та при Суверенному Мальтійському Ордені за сумісництвом;

2009 року призначений заступником міністра МЗС;

2013 року був призначений Надзвичайним та Повноважним Послом Білорусі у Великій Британії та Північній Ірландії та в Ірландії за сумісництвом.

2020 рік — заступник міністра МЗС.

Як пише "24 канал", окрім призначення нового міністра закордонних справ у Білорусі відбулася ще одна значима кадрова зміна. Так, на посаду командувача військово-повітряних сил і військ ППО диктатор лукашенко призначив Андрія Лук’яновича.

Видання зазначає, що схоже, лукашенко покладає на Алейніка та Лук’яновича дуже великі надії, та наводить цитату диктатора: "Ну як не публічно можна таких людей призначати у нашій державі".

Нагадаємо, що Макей раптово помер у віці 64 років, а причини його смерті не називають. При цьому інформація про смерть лукашенківського міністра обросла чутками. Цілком ймовірно, що в цій справі не обійшлося без "російського сліду". Нібито в такий спосіб диктатору Білорусі його сусід хотів зробити певний натяк.