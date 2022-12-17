Горит не только рф: в столице Беларуси произошел пожар в многоэтажке, есть жертвы (видео)

В угловой квартире дома выбиты все оконные рамы, а под окнами лежит сильно обгоревшие домашние принадлежности

Масштабные пожары теперь происходят не только в российской столице – на этот раз в Минске, Беларусь пылал многоквартирный жилой дом. Сначала в сообщении Следственного комитета говорилось о взрыве бытового газа, но затем сообщение было изменено, а именно эта информация удалена.

Об этом сообщают многочисленные белорусские СМИ и Telegram-каналы, а также пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Как отмечается, в ночь на 17 декабря около 03:30 часов в жилом доме на бульваре Шевченко произошло возгорание на втором этаже. В результате происшествия погибли 6 человек, в том числе 11-летний ребенок. Спасатели также эвакуировали свыше 20 человек из смежных и высших квартир.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 304 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Беларуси. За это предусмотрено до семи лет лишения свободы. В МЧС сообщили, что вспышка произошла в двух квартирах на общей площади около 40 кв. м. Трех человек госпитализировали с отравлением продуктами горения и ожогами.

"Кроме версии о взрыве газа, в настоящий момент прорабатывается версия, что причиной пожара стала вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости. Об этом свидетельствуют найденные в одной из квартир емкости, в которых, возможно, хранилась эта жидкость", — сообщили в ведомстве.

Место происшествия на карте города

Фотографии пожара

Пожар в Минске

Как сообщал "Телеграф" ранее, недавно в Хабаровском крае произошла очередная трагедия — пассажирский автобус вылетел с трассы. Есть много погибших и раненых.