Горить не тільки в рф: у столиці Білорусі сталася пожежа в багатоповерхівці, є жертви (відео)

У кутовій квартирі будинку вибиті всі віконні рами, а під вікнами лежить сильно обгоріле домашнє приладдя

Масштабні пожежі тепер стаються не тільки в російській столиці — цього разу в Мінську, Білорусь палав багатоквартирний житловий будинок. Спочатку в повідомленні Слідчого комітету йшлося про вибух побутового газу, але потім повідомлення було змінено, а саме ця інформація видалена.

Про це повідомляють численні білоруські ЗМІ та Telegram-канали, а також пресслужба Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь. Як зазначається, у ніч проти 17 грудня близько 03:30 години у житловому будинку на бульварі Шевченка сталося займання на другому поверсі. Внаслідок події загинули 6 осіб, у тому числі 11-річна дитина. Рятувальники також евакуювали понад 20 людей із суміжних та вищих квартир.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за ч.3 ст. 304 (порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило необережність смерть двох і більше осіб) Кримінального кодексу Білорусі. За це передбачено до семи років позбавлення волі. У МНС повідомили, що спалах відбувся у двох квартирах на загальній площі близько 40 кв. м. Трьох людей госпіталізували з отруєнням продуктами горіння та опіками.

"Крім версії про вибух газу, зараз опрацьовується версія, що причиною пожежі став спалах парів легкозаймистої рідини. Про це свідчать знайдені в одній із квартир ємності, в яких можливо зберігалася ця рідина", — повідомили у відомстві.

Місце події на карті міста

Фотографії пожежі

Пожежа в Мінську

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