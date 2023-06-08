Завел двойника, как путин? Появилось объяснение болезни и внезапного "выздоровления" Лукашенко

В Беларуси начался транзит власти, но Лукашенко будут держать во главе государства столько времени, сколько понадобится

Внезапное "выздоровление" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который утром 9 мая в москве показывал, как ему плохо, а вечером в Минске уже участвовал в возложении цветов и венков к монументу на площади Победы, может иметь неожиданное объяснение.

Об этом белорусская оппозиционерка и глава правозащитной организации "Наш дом" Ольга Карач рассказала в интервью "Телеграфу".

"Лукашенко было очень плохо 9 мая в москве. Затем он вернулся в Минск. И я думаю, что в возложении венков уже участвовал его двойник", — предположила правозащитница.

По ее мнению, в Беларуси уже начался своеобразный транзит власти.

"Несколько группировок борются за власть, но проблема в том, что они все пропутинские. И они все активно ездят в москву. Лукашенко будут держать столько, сколько нужно, пока они между собой не договорятся", — говорит Ольга Карач.

Однако она не исключила, что Лукашенко в москве мог имитировать плохое состояние, поскольку предполагал, что путин будет настаивать на участии армии Беларуси в войне рф против Украины.

"Для путина эти 30 тысяч белорусов ничего особенно не изменят, но для него это важно как символ, будто братья-белорусы на одной стороне с россиянами", — добавила оппозиционерка.

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Напомним, ранее Ольга Карач рассказала, что у Лукашенко нет тормозов и предупредила об опасности для украинских детей в Беларуси.