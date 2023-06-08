Завів двійника, як путін? З'явилося пояснення хвороби та раптового "одужання" Лукашенка

У Білорусі почався транзит влади, але Лукашенка триматимуть на чолі держави стільки часу, скільки знадобиться

Раптове "одужання" самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, котрий уранці 9 травня у москві показував, як йому зле, а увечорі в Мінську вже брав участь у покладання квітів та вінків до монумента на площі Перемоги, може мати несподіване пояснення.

Про це білоруська опозиціонерка та голова правозахисної організації "Наш дім" Ольга Карач розповіла в інтерв'ю "Телеграфу".

"Лукашенку було дуже погано 9 травня у москві. Потім він повернувся до Мінська. І я думаю, що в покладанні вінків вже брав участь його двійник", — припустила правозахисниця.

На її думку, у Білорусі вже почався своєрідний транзит влади.

"Декілька угруповань борються за владу, але проблема в тому, що вони всі пропутінські. І вони всі активно їздять до москви. Лукашенка будуть тримати стільки, скільки потрібно, поки вони між собою не домовляться", — каже Ольга Карач.

Однак вона не виключила, що Лукашенко у москві міг імітувати поганий стан, бо припускав, що путін наполягатиме на участі армії Білорусі у війні рф проти України.

"Для путіна ці 30 тисяч білорусів нічого особливо не змінять, але для нього це важливо як символ, нібито браття-білоруси на одному боці з росіянами", — додала опозиціонерка.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Лукашенко планує торгувати українськими дітьми — до Білорусі вивезли вже сотні неповнолітніх".

Нагадаємо, раніше Ольга Карач розповіла, що у Лукашенка нема гальм і попередила про небезпеку для українських дітей у Білорусі.