ЦРУ покинет Киев из-за угрозы со стороны России: что об этом известно

Представители американской разведки планируют возвращение в Киев, когда там будет безопасно.

На фоне угрозы вторжения России в Украину Киев покидают не только олигархи и иностранцы, но и резиденты Центрального разведывательного управления США. Орган временно переедет во Львов.

Об этом в среду, 16 февраля, сообщило издание The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Причиной переезда резидентуры ЦРУ из Киева во Львов стало наращивание военного присутствия России на украинских границах.

Отмечается, что такой переезд может осложнить сбор информации о деятельности российских агентов в Украине. Издание пишет, что Соединенные Штаты Америки в последнее время работали над разведывательными данными по поводу российских сговоров, целью которых был подрыв или смена украинского правительства.

Известно, что посольство США в Киеве полностью не закроют, хотя большая часть дипломатического персонала все-таки переедет во Львов. Следует отметить, что представитель Госдепа США Нед Прайс на брифинге в понедельник, 14 февраля, отказался озвучить количество американских дипломатов, которые останутся работать в Киеве.

Среди лиц, которые точно покинут столицу, назвали имя поверенной в делах США Кристины Квин. Она в свою очередь заявила, что представители ведомства намерены вернуться в Киев, когда здесь станет безопасно.

"Мы, конечно, намерены вернуться в посольство в Киеве, как только это будет безопасно для нас", — сказал он.

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Напомним, США еще 11 февраля призвали своих граждан уехать из Украины из-за возросших рисков начала полномасштабного военного вторжения РФ. Подобные призывы совершили еще 30 стран.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Большая семерка" созывает внеочередное экстренное совещание, чтобы обсудить вероятное усиление агрессии со стороны России и вероятность ее вторжения в Украину.