ЦРУ покине Київ через загрозу з боку Росії: що про це відомо

Представники американської розвідки планують повернення у Київ, коли там буде безпечно.

На тлі загрози вторгнення Росії в Україну Київ покидають не лише олігархи та іноземці, але й резиденти Центрального розвідувального управління США. Орган тимчасово переїде до Львова.

Про це у середу, 16 лютого, повідомило видання The New York Times з посиланням на власні джерела.

Причиною переїзду резидентури ЦРУ з Києва до Львова, як пише видання, стало нарощування військової присутності Росії на українських кордонах.

Зазначається, що такий переїзд може значно ускладнити збір інформації про діяльність російських агентів в Україні. Видання пише, що Сполучені Штати Америки останнім часом працювали над розвідувальними даними щодо російських змов, метою яких був підрив або зміна українського уряду.

Відомо, що посольство США у Києві повністю не закриють, хоча більша частина дипломатичного персоналу таки переїде до Львова. Варто зазначити, що представник Держдепу США Нед Прайс на брифінгу у понеділок, 14 лютого, відмовився озвучити кількість американських дипломатів, які залишаться працювати у Києві.

З-поміж осіб, які точно покинуть столицю, назвали ім’я повіреної у справах США Крістіни Квін. Вона, своєю чергою, заявила, що представники відомства мають намір повернутися до Києва, коли тут стане безпечно.

"Ми, звичайно, маємо намір повернутися до посольства в Києві, щойно це буде безпечно для нас", — сказав він.

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Нагадаємо, США ще 11 лютого закликали своїх громадян виїхати з України через збільшені ризики початку повномасштабного військового вторгнення РФ. Подібні заклики зробили ще 30 країн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Велика сімка" скликає позачергову екстрену нараду, аби обговорити ймовірне посилення агресії з боку Росії та ймовірність її вторгнення в Україну.