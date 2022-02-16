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Глави МЗС "Великої сімки" терміново зберуться через Росію та Україну: деталі

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу Новина оновлена 16 лютого 2022, 10:54
Міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу

Міністри закордонних справ G7 проведуть позапланову зустріч

У п'ятницю, 18 лютого, "Велика сімка" збереться на позачергову екстрену нараду, аби обговорити ймовірне посилення агресії з боку Росії та ймовірність вторгнення російської армії на українські території.

Вказану інформацію оприлюднило японське агентство Kyodo, посилаючись на власні перевірені джерела.

Згідно з попередніми відомостями, під час позапланової наради, яка повинна відбутися на триденній Мюнхенській конференції з безпеки, міністри закордонних справ обговорюватимуть ймовірність вторгнення Росії на територію української держави.

А ми своєю чергою відзначимо, що до списку країн "Великої сімки" входять Америка, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Євросоюз.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як кількома днями раніше президенти України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із главою США Джо Байденом та запропонував американському президенту завітати до Києва, аби обговорити важливі питання щодо ймовірного рішення Путіна посилити агресію на українських кордонах, а також щодо заходів деескалації ситуації.

Теги:
#Україна #Нарада #Вторгнення #Велика сімка
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