Укр

Трое из четырех американцев поддерживают no-fly-zone над Украиной - Reuters

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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На стороне украинцев — люди всего мира Новость обновлена 05 марта 2022, 06:18
На стороне украинцев — люди всего мира

Наше государство стало примером единения для всех на планете

Призыв к закрытию авиапространства над Украиной является одним из самых важных требований нашей власти к НАТО. При этом, несмотря на нерешительность западных политиков, многие иностранные граждане поддерживают такую необходимость. Только в Соединенных Штатах Америки таких людей — около 74 процентов.

Такие данные сообщает Reuters, ссылаясь на свежие данные опроса Ipsos от 4 марта.

Возмущение населения насчет российской агрессии против Украины быстро растет за границей. При этом у них могут абсолютно кардинальные политические взгляды: к примеру, за no-fly-zone в США примерно поровну высказывались как демократы, так и республиканцы.

Также около 80% опрошенных уверены, что США пора отказаться от покупки нефти в рф. Многие осознают риски того, что им придется платить больше за нефтепродукты и бензин, однако готовы с этим смириться — таких нашлось 62% респондентов.

Отметим, что опрос был проведен среди 831 совершеннолетнего гражданина Штатов и может иметь погрешность в 0,4%.

Напомним, что накануне вечером украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткой критикой стран НАТО из-за того, что Украине было отказано во введении бесполетной зоны. Тем временем рф продолжает совершать авиаудары по жилым домам и массивам, убивая мирных украинцев.

К отказу от закрытия неба над Украиной страны-участницы Альянса пришли во время очередного заседания, главенствовали на котором американские политики.

Теги:
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