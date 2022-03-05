Трое из четырех американцев поддерживают no-fly-zone над Украиной - Reuters

Наше государство стало примером единения для всех на планете

Призыв к закрытию авиапространства над Украиной является одним из самых важных требований нашей власти к НАТО. При этом, несмотря на нерешительность западных политиков, многие иностранные граждане поддерживают такую необходимость. Только в Соединенных Штатах Америки таких людей — около 74 процентов.

Такие данные сообщает Reuters, ссылаясь на свежие данные опроса Ipsos от 4 марта.

Возмущение населения насчет российской агрессии против Украины быстро растет за границей. При этом у них могут абсолютно кардинальные политические взгляды: к примеру, за no-fly-zone в США примерно поровну высказывались как демократы, так и республиканцы.

Также около 80% опрошенных уверены, что США пора отказаться от покупки нефти в рф. Многие осознают риски того, что им придется платить больше за нефтепродукты и бензин, однако готовы с этим смириться — таких нашлось 62% респондентов.

Отметим, что опрос был проведен среди 831 совершеннолетнего гражданина Штатов и может иметь погрешность в 0,4%.

Читайте также: Категория Украина Не НАТО: Кулеба рассказал, кто может закрыть небо над Украиной Отдельные страны готовы помочь Украине с самолетами и средствами ПВО

Напомним, что накануне вечером украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткой критикой стран НАТО из-за того, что Украине было отказано во введении бесполетной зоны. Тем временем рф продолжает совершать авиаудары по жилым домам и массивам, убивая мирных украинцев.

К отказу от закрытия неба над Украиной страны-участницы Альянса пришли во время очередного заседания, главенствовали на котором американские политики.