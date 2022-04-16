В США опасаются, что у Украины заканчиваются боеприпасы и придумали, что делать: подробности

В США пытаются исправить ситуацию.

В субботу, 16 апреля, на 52-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что американские власти озабочены тем, что у украинской армии быстро истощаются запасы боеприпасов.

Об этом в комментарии CNN заявил неназванный чиновник.

"В то время, как США отправляют Украине 18 155-мм буксируемых гаубиц и 40 000 артиллерийских снарядов в рамках новой помощи в области безопасности, объявленной администрацией президента Джо Байдена на этой неделе, даже это количество может быть израсходовано в течение нескольких дней, что повышает вероятность того, что у украинских военных могут закончиться боеприпасы", — заявил официальный представитель США.

В связи с возникшей ситуацией Министр обороны США Ллойд Остин и начальник американского военного командования генерал Марк Милли ежедневно звонят своим коллегам в странах Европы и просят ускорить поставки вооружения Украине. В ближайшее время ожидается ожесточенные бои на Донбассе, что заметно увеличит расход боеприпасов со стороны Украины.

Добавим, на этой неделе Пентагон принял руководителей восьми крупнейших военных подрядчиков, чтобы выяснить, как быстрее вооружить Украину.

Ранее сообщалось, что в США считают, что война в Украине может продлиться до конца 2022 года. Кроме того, президент США Джо Байден не планирует посещать Украину в ближайшее время.