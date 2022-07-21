Американский генерал опроверг вранье россиян насчет HIMARS

В США опровергли фейки россиян по поводу мощного западного оружия

Оккупационной армии россии за 148 дней боевых действий в Украине не удалось уничтожить ни одной американской ракетной системы HIMARS, помогающей украинским защитникам уничтожать склады с вооружением и боеприпасами оккупантов.

Соответствующую информацию в четверг, 21 июля, обнародовал глава Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки генерал Марк Милли во время очередного брифинга с журналистами, опроверг ложные заявления российской стороны по "демилитаризации" HIMARS.

По его словам, кроме современных американских HIMARS Украина получает дальнобойную артиллерию не только от США. Такие поставки производит и Великобритания.

"На сегодняшний день эти системы не уничтожены россиянами, я стучу по дереву каждый раз, когда говорю нечто подобное", — объяснил генерал.

Милли также добавил, что украинские Вооруженные Силы удивительно эффективно используют полученные ракетные системы, мол, там "отличные артиллеристы".

Ранее "Телеграф" сообщал, что благодаря новому вооружению украинским военным удалось приостановить наступление оккупантов на Донбассе. Наиболее известной потерей россиян стал склад боеприпасов в Новой Каховке.

Также следует напомнить, что США пообещали передать Украине 4 дополнительных установки HIMARS.