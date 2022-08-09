США пока не будут отправлять Украине новые HIMARS: названа причина

В США считают, что у Украины достаточно американских РСЗО

Во вторник, 9 августа, на 167-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Пентагон пока не будет отправлять Украине новые системы HIMARS.

Об этом заявил замминистра обороны США Колин Каль, передает прокремлевское издание РИА. Каль считает, что у ВСУ достаточно таких систем для выполнения поставленных задач. В то же время он заверил, что Штаты продолжат поставлять боеприпасы к этим установкам.

"Это не те системы, которых, по нашим оценкам, требуются сотни для достижения тех результатов, которые они демонстрируют. Это системы точного наведения, которые нужны для поражения очень определенных целей, и украинцы их используют именно таким образом", — сказал Каль.

Он добавил, что Украина получила также шесть систем M270, поэтому "украинцы в довольно хорошем положении с точки зрения числа этих систем".

"Сейчас для нас приоритет – обеспечить для них беспрерывный поток поставок GMLRS (ракеты для HIMARS)", — заявил замминистра обороны США.

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Напомним, несколько систем HIMARS и другое западное вооружение помогли заметно замедлить наступление оккупантов на Донбассе, за счет уничтожения объектов логистики захватчиков. Накануне HIMARS разнесли казармы оккупантов в Запорожской области. Кроме того, американские РСЗО прекрасно справляются с командными пунктами россиян.