США готовы помочь Украине с возвратом территорий, но есть нюанс

В Штатах готовы помочь Украине с освобождением территорий

Соединенные Штаты, оказывающие колоссальную поддержку нашей стране, сфокусированы на помощи Украине в возврате её территорий, которые рф оккупировала после полномасштабного вторжения 24 февраля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Штаты хотят быть уверены в том, что Украина может защитить себя и отбить российскую агрессию. Об этом он заявил на конференции The Wall Street Journal WSJ CEO Summit.

"Мы сфокусированы на том, что мы уже делаем: удостовериться, что у Украины есть средства, чтобы защитить себя, чтобы она могла отбить российскую агрессию, вернуть территории, которые были отобраны после 24 февраля", — заявил Блинкен.

Он также добавил, что США оказывают поддержку Украине в гуманитарном и экономическом плане.

Однако стоит отметить, что украинские власти неоднократно подчеркивали важный момент — одной из главных задач Украины является выход на международно признанные границы 1991 года. Кроме того, министр обороны Алексей Резников подчеркивал, что речь может идти только о полном восстановлении территориальной целостности и суверенитета.

Напомним, ранее Энтони Блинкен сделал ряд важных заявлений относительно войны в Украине. Он назвал основную цель россии в войне и заявил о дальнейшей поддержке Украины со стороны НАТО.