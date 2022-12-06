США готовы помочь Украине с возвратом территорий, но есть нюанс
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В Штатах готовы помочь Украине с освобождением территорий
Соединенные Штаты, оказывающие колоссальную поддержку нашей стране, сфокусированы на помощи Украине в возврате её территорий, которые рф оккупировала после полномасштабного вторжения 24 февраля.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Штаты хотят быть уверены в том, что Украина может защитить себя и отбить российскую агрессию. Об этом он заявил на конференции The Wall Street Journal WSJ CEO Summit.
"Мы сфокусированы на том, что мы уже делаем: удостовериться, что у Украины есть средства, чтобы защитить себя, чтобы она могла отбить российскую агрессию, вернуть территории, которые были отобраны после 24 февраля", — заявил Блинкен.
Он также добавил, что США оказывают поддержку Украине в гуманитарном и экономическом плане.
Однако стоит отметить, что украинские власти неоднократно подчеркивали важный момент — одной из главных задач Украины является выход на международно признанные границы 1991 года. Кроме того, министр обороны Алексей Резников подчеркивал, что речь может идти только о полном восстановлении территориальной целостности и суверенитета.
Напомним, ранее Энтони Блинкен сделал ряд важных заявлений относительно войны в Украине. Он назвал основную цель россии в войне и заявил о дальнейшей поддержке Украины со стороны НАТО.