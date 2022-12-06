США готові допомогти Україні із поверненням територій, але є нюанс

У Штатах готові допомогти Україні зі звільненням територій

Сполучені Штати, які надають колосальну підтримку нашій країні, сфокусовані на допомогу Україні у поверненні її територій, які росія окупувала після повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Штати хочуть бути впевненими в тому, що Україна може захистити себе та відбити російську агресію. Про це він заявив на конференції The Wall Street Journal WSJ CEO Summit.

"Ми сфокусовані на тому, що ми вже робимо: переконатися, що Україна має кошти, щоб захистити себе, щоб вона могла відбити російську агресію, повернути території, які були відібрані після 24 лютого", — заявив Блінкен.

Він також додав, що США надають підтримку Україні у гуманітарному та економічному плані.

Проте варто зазначити, що українська влада неодноразово наголошувала на важливому моменті — одним з головних завдань України є вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року. Крім того, міністр оборони Олексій Резніков наголошував, що мова може йти тільки про повне відновлення територіальної цілісності та суверенітету.

Нагадаємо, раніше Ентоні Блінкен зробив низку важливих заяв щодо війни в Україні. Він назвав основну мету росії у війні та заявив про подальшу підтримку України з боку НАТО.