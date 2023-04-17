Экс-офицер ВМС США вела антиукраинский Telegram-канал: она может быть причастна к "сливу из Пентагона"

В США вышли на след еще одного вероятного участника "слива данных из Пентагона"

Бывшая офицер ВМС США Сара Билс призналась в том, что была администратором пропагандистского Telegram-канала Donbass Devushka. На этом канале недавно также были опубликованы некоторые "секретные документы" Пентагона и американской разведки.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что на пророссийском канале всего опубликовали четыре файла с засекреченной информацией.

На данный момент на Telegram-канал Donbass Devushka подписано свыше 65 тыс. подписчиков, а сообщения там выходят исключительно на английском языке.

По словам 37-летней Билс, она была одним из 15 администраторов канала. В то же время свою причастность к публикации "документов Пентагона" она отрицает.

Об американке известно, что она служила до конца 2022 года на военно-морской авиабазе США на острове Уидби.

В то же время Nexta пишет, что Билс представлялась в сети как "Девушка Мила из Луганска". Разоблачить ее удалось членам "Североатлантической организации парней" (#NAFO), которая борется с российской пропагандой.

Расследователи обратили внимание на ее публикации в Twitter-аккаунте "Донбасс девушка". В частности, там она выложила отфильтрованные фото и написала, что ее зовут Мила. Журналисты сопоставили снимки и другие данные и выяснили ее настоящее имя.

Билс во время службы в ВМС США

По словам Билс, ее "выгнали" из армии из-за ее "левых взглядов". В то же время на ее бывшем месте работы заявили, что обеспокоены ее психическим здоровьем и назвали ее закоренелой лгуньей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в "секретных документах" Пентагона всплыла информация об огромном количестве фейковых российских аккаунтов в соцсетях.