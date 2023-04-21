Сотни танков для ВСУ и прогресс перед наступлением: глава Пентагона обнадежил на "Рамштайне"
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Министр обороны США Ллойд Остин на одиннадцатой встрече контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" ознакомился с прогрессом, достигнутым Украиной в процессе наращивания боевой мощи ее сил перед контрнаступлением, а также рассказал, сколько танков союзники передали ВСУ.
Об это сообщает "Укринформ".
"Мы услышали от моих коллег и европейского командования США о достижении прогресса в наращивании боевого могущества Украины – в то время как Украина готовится оттеснить позиции российских захватчиков", — отметил глава Пентагона.
По его данным, страны-участники Контактной группы по обороне Украины предоставили ВСУ более 230 танков, а также тысячи единиц другой боевой техники и боеприпасов.
"Лишь за несколько месяцев эта Контактная группа поставила более 230 танков, более 1550 бронированных машин, а также другого оборудования и боеприпасов для поддержки более девяти новых бронетанковых бригад", — заявил Остин.
Он также подчеркнул, что, в частности, Соединенные Штаты ускорили сроки поставок в Украину танков Abrams, чтобы обеспечить ей большее количество бронетехники в ближайшие месяцы.
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