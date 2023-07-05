Байден выбрал своего фаворита на должность генсека НАТО: СМИ узнали детали

Как минимум до осени 2024 года у НАТО есть руководитель

В США настаивают на назначении нового генерального секретаря НАТО, который должен сменить в должности Йенса Столтенберга. Американский лидер Джо Байден видит у руля Альянса президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен.

Об этом пишет издание The Telegraph.

По данным издания, глава Еврокомиссии стала кандидатом США на пост генсека НАТО после того, как Белый дом не принял кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Отмечается, что Байден лично общался с фон дер Ляен и просил ее возглавить НАТО. Издание пишет, что президент США опасался, что нового кандидата на эту должность может и не быть в ближайшие 12 месяцев. В беседе с Байденом президент Еврокомиссии отметила, что не может занимать должность в Альянсе как минимум до 2024 года.

"Говорят, что теперь она полагается на Вашингтон в получении разведывательных данных, отказываясь от информации, которую ей передают европейские агентства, неправильно оценившие вторжение россии в Украину", – уточняет британская газета.

Не исключено, что вариант с ее назначением Белый дом рассмотрит уже в следующем году.

Отметим, что Урсула фон дер Ляен в свое время возглавляла Министерство обороны Германии. Она активно выступает за поддержку Киева в войне против российского агрессора.

Ранее "Телеграф" писал о том, что накануне в НАТО приняли решение продлить полномочия Столтенберга еще на один год — до осени 2024 года. Он руководит Альянсом уже девять лет.