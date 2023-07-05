Байден обрав свого фаворита на посаду генсека НАТО: ЗМІ дізналися деталі

Як мінімум до осені 2024 року НАТО має керівника

У США наполягають на призначенні нового генерального секретаря НАТО, який має змінити на посаді Єнса Столтенберга. Американський лідер Джо Байден бачить в керівництві Альянсу президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Про це пише видання The Telegraph.

За даними видання, глава Єврокомісії стала кандидатом США на пост генсека НАТО після того, як Білий дім не ухвалив кандидатуру міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса.

Зазначається, що Байден особисто спілкувався із фон дер Ляєн і просив її очолити НАТО. Президент США побоювався, що нового кандидата на цю посаду може і не бути в найближчі 12 місяців. У розмові з Байденом президент Єврокомісії зазначила, що не може обіймати посаду в Альянсі як мінімум до 2024 року.

"Кажуть, що тепер вона покладається на Вашингтон в отриманні розвідувальних даних, відмовляючись від інформації, яку їй передають європейські агенції, які неправильно оцінили вторгнення Росії в Україну", – уточнює британська газета.

Не виключено, що варіант із її призначенням Білий дім розгляне вже наступного року.

Зазначимо, що Урсула фон дер Ляєн свого часу очолювала Міністерство оборони Німеччини. Вона активно виступає за підтримку Києва у війні проти російського агресора.

Раніше "Телеграф" писав про те, що напередодні НАТО прийняли рішення продовжити повноваження Столтенберга ще на один рік — до осені 2024 року. Він керує Альянсом уже дев’ять років.