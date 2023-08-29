Кандидат в президенты США, который хочет поражения Украины, опозорился с песней Эминема (видео)

В штабе Рамасвами пообещали, что такое больше не повторится

Кандидат в президенты США республиканец Вивек Рамасвами, который хочет оставить Украину без помощи и заблокировать её вступление в НАТО, опозорился во время встречи с избирателями. Политик зачитал рэп и получил просьбу от Эминема больше никогда не исполнять его песни.

"Выступление" Рамасвами случилось во время предвыборного мероприятия в штате Айова. Он исполнил один из самых популярных треков Эминема "Lose Yourself" под "плюс"(фонограмму с голосом).

По данным Daily Mail, услышав творчество Рамасвами, организация BMI, занимающаяся правами на исполнение, призвала организаторов предвыборной кампании кандидата-республиканца не использовать музыку репера по личной просьбе Эминема.

Кроме того, организация по защите прав исполнителей также сообщила, что по просьбе американского топ-исполнителя она больше не будет лицензировать музыку Эминема для использования кампанией Рамасвами.

Штаб кандидата в президенты США в свою очередь заявил, что выполнит требования.

Стоит отметить, что во время прошлых выборов Эминем одобрил лицензию на "Lose Yourself" для предвыборной кампании действующего президента страны Джо Байдена. Возможно, дело в том, что по данным из открытых источников рэпер придерживается демократических взглядов.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывшему президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу предъявили обвинения в попытке сфальсифицировать президентские выборы в 2020 году.