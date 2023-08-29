Кандидат у президенти США, який хоче поразки України, зганьбився з піснею Емінема (відео)

У штабі Рамасвами пообіцяли, що таке більше не повториться

Кандидат у президенти США республіканець Вівек Рамасвамі, який хоче залишити Україну без допомоги та заблокувати її вступ до НАТО, зганьбився під час зустрічі з виборцями. Політик зачитав реп та отримав прохання від Емінема більше ніколи не виконувати його пісні.

"Виступ" Рамасвами стався під час передвиборного заходу у штаті Айова. Він виконав один із найпопулярніших треків Емінема "Lose Yourself" під "плюс" (фонограму з голосом).

За даними Daily Mail, почувши творчість Рамасвамі, організація BMI, що займається правами на виконання, закликала організаторів передвиборчої кампанії кандидата-республіканця не використовувати музику репера на особисте прохання Емінема.

Крім того, організація захисту прав виконавців також повідомила, що на прохання американського топ-виконавця вона більше не ліцензуватиме музику Емінема для використання кампанією Рамасвамі.

Штаб кандидата у президенти США у свою чергу заявив, що виконає вимоги.

Варто зазначити, що під час минулих виборів Емінем схвалив ліцензію на "Lose Yourself" для передвиборчої кампанії чинного президента Джо Байдена. Можливо, річ у тому, що за даними з відкритих джерел, репер дотримується демократичних поглядів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишньому президентові Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу звинуватили у спробі сфальсифікувати президентські вибори у 2020 році.