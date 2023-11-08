Скандал в США: три американские компании вооружали россию

Названы имена семи фигурантов дела

В Соединенных штатах Америки (США) разгорелся скандал вокруг трех компаний, которые поставляли электронику двойного назначения в рф. Часть из этих товаров использовалась оккупационными войсками рф в войне против Украины.

Теперь в Штатах расследуют, каким образом американские компоненты электроники оказались в образцах российских беспилотников, ракет и танков. Об этом свидетельствует распоряжение о временной приостановке экспорта трех компаний, изданного Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Замминистра торговли США по вопросам экспортного контроля Мэтью Аксельрод заявил, что семь лиц и три компании "были частью сложной глобальной схемы закупок, в рамках которой незаконно осуществлялись поставки и закупки электроники двойного назначения на миллионы долларов для конечных пользователей в России, включая компании, связанные с российскими военными".

Согласно документам, две компании – H Brothers и SN Electronics базируются в США. Еще одна – Suntronic находится в ОАЭ. Экспортные ограничения на эти компании и фигурантов дела введены на срок 180 дней.

В США назвали имена причастных к поставкам лиц: Олег Зенченко, Екатерина Ветошкина, Павел Черников, Владимир Бочкарев. Все они жители России.

Еще двое – жители Канады (Николай Гольцев, Кристина Пузырева). А также проживающий в США Салимджон Насриддинов. Его арестовали 31 октября 2023 г. в соответствии с уголовным делом о незаконной поставке электроники двойного назначения для военного производства в России.

Согласно обвинительным документам, Гольцев, Пузырева и Насриддинов "незаконно закупали, приобретали и поставляли на миллионы долларов электронику двойного назначения от американских производителей и дистрибьюторов конечным пользователям в России, находящимся под санкциями, в том числе через третьи страны".

Некоторые электронные компоненты с одинаковыми марками, моделями и номерами деталей, поставленные обвиняемыми через компанию SH Brothers, найдены в захваченном бойцами ВСУ российском вооружении и средствах разведки.

За период, указанный в обвинительном заключении, компания SH Brothers осуществила сотни поставок в рф на сумму более 7 млн долларов.

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