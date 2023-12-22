Новый указ Байдена: что будет с теми, кто помогает РФ покупать военные товары

Министру финансов по итогам консультаций с госсекретарем и с министром торговли разрешается принимать меры в отношении иностранных финансовых структур

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал указ об экономических мерах в отношении финансовых учреждений, которые помогают России приобретать подсанкционные военные товары. Ужесточение санкций коснется банков, страховых компаний, депозитарных учреждений и т.д.

Речь идет о сделках в сфере обороны, технологий, строительства, а также аэрокосмической и обрабатывающей отраслей. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщили в Белом доме.

"Министру финансов по итогам консультаций с госсекретарем и с министром торговли (…) разрешается принимать меры в отношении иностранных финансовых структур, если выяснится, что эти структуры проводили или облегчили любые существенные транзакции (…) в таких сферах РФ, как технологии, оборона, строительство, космос, если выясняется, что такая деятельность помогала российскому оборонно-промышленному комплексу", — отмечено в указе.

Санкции предусматривают запрет на открытие счетов в Штатах или ограничение их использования. Также это включает блокировку имущества. При этом санкции могут накладываться без предупреждения, поскольку есть риск сокрытия активов.

Отмечается, что в данном случае речь идет о любой иностранной организации, которая занимается покупкой или продажей иностранной валюты, ценных бумаг, фьючерсов или опционов, а также приемом депозитов; выдачей, предоставлением, передачей, хранением или посредничеством в займах или кредитах.

То есть, этими учреждениями являются банки, сберегательные кассы, депозитарные учреждения, операторы систем кредитных карточек, страховые компании, брокеры и дилеры по ценным бумагам и др.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Офисе президента Украины сказали, что Евросоюз уже работает над 13 пакетом санкций против России.